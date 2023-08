Attaque contre un bus Tata : Idrissa Seck condamne un « acte terroriste » Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2023 à 00:23 | | 0 commentaire(s)|

Idrissa Seck et le parti Rewmi condamnent « fermement l’attentat terroriste sur un bus de transport public ayant entraîné la mort de deux personnes et de graves blessures pour 6 autres ». « Cet acte ignoble ne doit pas rester impuni », estime M. Seck. Idrissa Seck et le parti Rewmi présentent « leurs condoléances émues aux familles des disparus et prient pour le prompt rétablissement des blessés ».





Source : Source : https://www.jotaay.net/Attaque-contre-un-bus-Tata-...

