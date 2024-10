Attaque cortège Ousmane Sonko à Koungheul : Malick Gackou blessé et acheminé à l’hôpital, le calme est revenu Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024 à 20:40 | | 0 commentaire(s)|

La caravane interminable de la tête de liste de Pastef, a été attaqué à Kongheul par des individus non identifiés. Selon une source concordante, le calme est rapidement revenu, les saboteurs ont pris la poudre d’escampette après l’intervention des nombreux gros bras qui accompagnaient la caravane de Ousmane Sonko. Si l’actuel Premier ministre n’est […] XALIMANEWS: La caravane interminable de la tête de liste de Pastef a été attaqué à Kongheul par des individus non identifiés. Selon une source concordante, le calme est rapidement revenu, les saboteurs ont pris la poudre d’escampette après l’intervention des nombreux gros bras qui accompagnaient la caravane de Ousmane Sonko. Si l’actuel Premier ministre n’est pas touché pas cette attaque, ce n’est pas le cas pour le leader du Grand Parti Malick Gakou est victime de cette attaque. Blessé, est entrain d’être acheminé à l’hôpital, nous informe un de ses proches



Source : Source : https://www.xalimasn.com/attaque-cortege-ousmane-s... XALIMANEWS

