Attaque d'abeilles: 15 chèvres tuées, une femme enceinte blessée

XALIMANEWS-Les habitants de la commune de N'dioumane plus précisément dans le département de Mbacké ont vécu un cauchemar. A l'origine, des abeilles y ont fait plusieurs victimes. Selon SourceA dans sa parution de ce lundi, les insectes y ont tué une quinzaine de chèvres et blessé 08 personnes, dont une femme enceinte.



