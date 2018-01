Attaque de Boffa : La Section de Recherches entame les auditions

L’Etat du Sénégal montre sa détermination à faire justice sur l’attaque de Bofa Bayotte qui a fait 13 morts et 7 blessés, le samedi 6 janvier dernier. Parallèlement aux opérations militaires en cours dans la zone, il a envoyé une équipe d’enquêteurs de la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane sur place, pour élucider le mystère autour ce massacre.



Sous le commandement du Colonel Issa Diack, les pandores ont entamé les auditions au côté de leurs collègues de la Compagnie de Ziguinchor, confie une source citée par « L’Observateur ». «Vous savez ici, les éléments évoluent en zone de conflit et doivent effectuer des enquêtes minutieuses, évidemment dans des conditions particulières. Mais ce sont des hommes formés pour ça. Dès leur arrivée, ils se sont mis au travail et des auditions liées à l’enquête de proximité, sont entamées. Les hommes en bleu sont déterminés à aller jusqu’au bout pour que cette affaire ne reste pas impunie.»



Si les familles sénégalaises ont pu disposer les corps de leur proches, ce n'est toujours pas pour les trois Bissau-guinéens morts dans cette attaque. Les corps de Ibrahima Diallo, Abdoulaye Baldé et Ousmane Diallo sont toujours gardés à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor. " Nous interpellons l'Etat du Sénégal et le prions de nous remettre les corps de nos enfants", lance désespéré, Abdoulaye Baldé , l'un des proches des victimes. Mais une autorité de la région citée par L'Observateur, assure que les corps pourraient être livrés à leurs parents dans les prochaines heures.