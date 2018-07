Attaque de Boffa et paix en Casamance : Robert Sagna fait le point

«Le processus de paix en Casamance et l’enquête sur la tuerie de Boffa suivent normalement leurs cours et ne souffrent d’aucun dysfonctionnement.» L’affirmation est de Robert Sagna, le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (Grpc), interrogé par Les Échos.



L’ancien ministre socialiste de marteler : «Le processus de paix en Casamance n’est pas en panne, comme le pensent certains, il est en cours. La tuerie de Boffa a désarçonné les acteurs impliqués dans la recherche de paix en Casamance, mais il s’agit d’un incident malheureux qui n’a rien à voir avec le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC).»



Robert Sagna rencontrait des membres du Mfdc de la zone des Palmiers.

