Accueil Envoyer Partager sur facebook Attaque de Londres : L’identité de l’assaillant révélée Rédigé par La rédaction de leral.net le 30 Novembre 2019 à 12:59 Le chef de l’antiterrorisme britannique, Neil Basu, a donné dans la nuit de vendredi à samedi l’idendité de l’assaillant du London Bridge.

Il a été identifié. L’homme qui a tué deux personnes vendredi 29 novembre lors d’une attaque « terroriste » au couteau à London Bridge, avant d’être abattu par la police, s’appelle Usman Khan. Il s’agit d’un ancien prisonnier âgé de 28 ans condamné pour terrorisme, a annoncé samedi le chef de l’antiterrorisme britannique Neil Basu.

Cet individu était connu des autorités, ayant été condamné en 2012 pour des infractions terroristes. Il a été remis en liberté conditionnelle en décembre 2018.Neil Basudans un communiqué

Selon le responsable policier, une perquisition était en cours dans un lieu du comté de Staffordshire, dans le centre de l’Angleterre, où l’auteur de l’attaque résidait. « Nous sommes toujours à un stade précoce de l’enquête, mais en ce moment nous ne recherchons activement personne d’autre en lien avec cette attaque », a ajouté Neil Basu.



Deux morts et trois blessés

Selon la police, l’homme a participé vendredi à une conférence organisée dans le Fishmonger’s Hall, un bâtiment à l’extrémité nord du London Bridge à l’intérieur duquel l’attaque a commencé. Il a ensuite poursuivi sur London Bridge, avant d’être arrêté par des membres du public puis abattu par la police, cinq minutes après qu’elle fut appelée à 14h58, heure française.

Cette attaque, qualifiée de « terroriste » et survenue à l’endroit même où un attentat s’était déjà déroulé en 2017, a coûté la vie à un homme et une femme. Trois personnes, un homme et deux femmes, ont été blessées. L’une se trouvait vendredi soir dans un état « critique mais stable », une autre dans « un état stable » et une troisième a subi des « blessures moins graves ».

franceinfo avec AFP

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Guinée : 10 leaders de l’opposition remis en liberté provisoire En Afrique de l’Ouest, une pollution mortelle mais d’ampleur inconnue