Attaque du cortège du PUR lors de la campagne électorale de 2019 : Le juge s’y penchera le 26 juin

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mai 2020 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Le 26 juin la chambre criminelle se penchera sur l’attaque du cortège du Parti du l’unité et du rassemblement (Pur) lors de la campagne électorale de la Présidentielle de 2019. L’info est de la Rfm.



Il est important de mentionner que le lundi 11 février 2019 des violences ont éclaté entre les partisans de la coalition au pouvoir Benno bokk yaakaar (Bby), les soutiens de Macky Sall, et les partisans d’Issa Sall, candidat du Parti du l’unité et du rassemblement (Pur), proche de la mouvance religieuse.



