Attaque meurtrière contre le bateau Tombouctou au Mali/ 49 civils et 15 soldats tués( Bilan provisoire): l'État décréte un deuil national de trois jours

À la suite de l'attaque perpétrée contre un bateau de transport communément appelé " Tombouctou" par de présumés djihadistes, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a décidé de décréter un deuil national de trois jours, à compter du vendredi 08 septembre 2023 à zéro heure.



Le bilan provisoire fait état de 49 civils et 15 soldats des FAMA tués dans l'attaque du bateau et du poste de Bamba.



Dans un communiqué, la présidence de la République a annoncé que le deuil national a été " déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires de l'attaque terroriste perpétrée contre le bateau " Tombouctou" reliant Gao à Mopti, le jeudi 7 septembre 2023".



" Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil", a ajouté l'État central.



Pour rappel, ledit bateau a été visé par au moins trois roquettes tirées contre le moteur. Il s'agit du plus gros bateau de la flotte qui peut transporter des centaines de passagers...





www.dakaractu.com



