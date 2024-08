Attaque meurtrière de Barsalgho : le Niger exprime sa solidarité au Burkina Faso

Le président du Niger, Abdourahamane Tiani, a réitéré à son homologue burkinabé Ibrahim Traoré, la solidarité du peuple nigérien à la suite de l’attaque meurtrière ayant endeuillé le week-end dernier, le Burkina Faso.



‘’Le peuple nigérien est toujours solidaire du peuple burkinabè frère dans toutes les épreuves qu’il vit et sa détermination ne faillira point dans notre lutte commune pour la souveraineté véritable et le développement intégré de notre Confédération AES (Alliance des Etats du Sahel)’’, a écrit le général Tiani dans une lettre adressée au capitaine Ibrahim Traoré et relayée par l’Agence de presse officielle du Burkina Faso.



Plusieurs dizaines de personnes, des civils et des militaires ont péri à Barsalgho, une commune du nord du pays dans une attaque revendiquée par le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (JNIM), un mouvement affilié à Al Qaïda.



Aps