Attaque pitbull - Le père du proprio parle: « Mon fils est un éleveur de chiens…Les gens racontent des salades… »

« Mon fils est un éleveur. Il a des pigeons et autres. Il élève aussi ses chiens pour la vente. Le chien a des papiers et il est né dans la maison. Sa mère est même là-bas. Alors, il ne peut pas laisser ses biens sans les sécuriser. Nous habitons dans un quartier très dangereux », a clarifié le père du propriétaire du pitbull qui a attaqué dimanche passé un jeune talibé à Pikine Icotaf.



Cheikh Diouf a tenu à répondre aux allégations de ses voisins qui, selon lui, veulent diaboliser son fils, sur les ondes de Zik fm. « Ils racontent des salades. Le talibé est entré dans la maison. Ils veulent diaboliser mon fils. Je pense qu’il les dérange. Saliou diouf est né d’une bonne famille. »



« C’est vrai, mon fils l’a lâché sur son cousin avec qui il se battait. Mais le chien n’était pas une arme de guerre », affirme-t-il.



Poursuivant, il ajoute que depuis que le chien est dans la maison les malfaiteurs, qui ont une fois attaqué son fils avec un coupe-coupe, n’osent plus entrer dans leur demeure. Et le jour des faits, un délinquant était même entré dans la maison et s’était bagarré avec son fils.



Cependant, il soutient que des mesures seront prises concernant cette situation.

