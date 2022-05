Attaques contre Talla Sylla: Dr Babacar Diop dézingué par Youssou Diop qui l'accuse de...

Après la sortie de Dr Babacar Diop actuel Maire de Thiès, pour blâmer la gestion de ses prédécesseurs dont principalement Talla Sylla, Maire sortant, les collaborateurs de ce dernier ont apporté la réplique. Youssou Diop, son ex Directeur de Cabinet et Cie ont démonté tous les arguments de l’actuel Maire, avant d’indexer une logique de chasse aux sorcières. ''Babacar Diop est un mécontent, il verse dans du charlatanisme et du satanisme politique''.