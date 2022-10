Attaques contre le nouveau directeur General de l’AIBD : Edouard Latouffe descend en flammes les détracteurs d’Abdoulaye Dièye « Les mains invisibles, les manipulateurs et commanditaires sans vergogne et sans pudeur, qui en veulent au nouveau Directeur Général de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), doivent, au nom de l’éthique de conviction et de l’éthique de responsabilité, revoir leur nauséabonde copie ».

Ces propos ont été tenus à la faveur d’un point de presse du responsable Apr à Thiès, Edouard Latouffe. Le cadre à la Lonase a jugé nécessaire de recadrer les détracteurs encagoulés du président du mouvement « Siggi Jotna » et de la grande coalition « And Siggil Thiès », Abdoulaye Dièye



C’est en marge d’une cérémonie de distribution de kits scolaires (comprenant des sacs d’écoliers remplis de fournitures) à des milliers d’élèves de Thiès, par le directeur général de l’Aéroport International Dakar Blaise Diagne (AIBD), que de hauts cadres de la mouvance présidentielle ont estimé devoir faire leur sortie.



Pourtant Abdoulaye Dièye ne faisait que sacrifier à une longue tradition vieille de plus d’une dizaine d’années consistant à soulager les ménages démunis à la veille des rentrées de classes ou des fêtes religieuses musulmanes comme chrétiennes. « Le décret présidentiel qui a consacré la nomination de celui qui fait la fierté de tous les Thiessois est venue définitivement clore le débat du leadership dans notre ville » ont affirmé les conférenciers.



Parce qu’en définitive, souligne le responsable Apr à Thiès, Edouard Latouffe, « c’est de cela qu’il est question. Mais que ses adversaires se le tiennent pour dit, ce jeune loup aux dents longues a terminé depuis belle lurette ses classes préparatoires en politique. Que ceux qui s’agitent vainement et inutilement et qui constatent, impuissants, leurs espoirs fondre comme beurre au soleil, se ressaisissent et reconsidèrent leur position » leur conseille le cadre à la Lonase.



Il est humainement impossible d’arrêter la mer avec ses bras



Poursuivant sa plaidoirie, Edouard Latouffe estime que « le président Abdoulaye Dièye est une réalité politique incontournable et aucune force obscure ou obscurantiste ne pourra freiner son ascension fulgurante. C’est ahurissant, écœurant et révoltant de constater qu’une certaine presse, apparemment aux ordres, se laisse manipuler et accepte, en violation flagrante des principes sacro-saints de sa déontologie, de jouer les sales rôles. C’est sidérant de constater que, pour des espèces sonnantes et trébuchantes, elle a accepte d’être le bras armé et la caisse de résonance d’une élite ingrate, impopulaire et défaitiste ».



Selon lui, « c’est peine perdue que de vouloir jeter en pâture et traîner dans la boue un patriote, par la parole et par les actes, un cadre émérite, un authentique Thiessois, qui ne traîne jusqu’ici aucune casserole et qui n’a jamais eu maille à partir avec la justice ».



D’après le responsable Apr Latouffe, « la vérité est que le président Abdoulaye Dieye dérange et sa récente nomination, saluée par la classe politique thiessoise dans son entièreté, a subitement provoqué un séisme et installé une panique dépressive au sein d’une élite en rupture de ban ».



Et de rappeler que « seul le président de la République dispose de la prérogative exclusive constitutionnelle de nommer aux emplois civils et militaires. Il dispose de suffisamment de grilles de renseignements et d’appréciation avant de procéder à la nomination d’un cadre sénégalais. Aucune forme de pression ne peut le faire changer d’avis quand il décide de confier des responsabilités à quelqu’un ». Il ne fait aucun doute en tout cas selon lui, Latouffe, que « le président Abdoulaye Dièye a la légitimité et toute l’expertise requises pour mener à bon port l’Aéroport International Dakar Blaise Diagne (AIBD) ».



Poursuivant, il estime que « c’est le cadet de nos soucis si la nomination d’Abdoulaye Dièye à cette importante station brouille des cartes, fait tomber à l’eau des schémas et met un terme définitif à la carrière de prétentieux qui se sont jusqu’ici pris pour le nombril du monde. Si l’objectif recherché par ses détracteurs est de remettre en cause un décret présidentiel, c’est peine perdue ».



Le nouveau directeur général de l’AIDB, à travers son geste (remise de fournitures scolaires), a réitéré un engagement social à accompagner les populations, avec comme objectif de mettre les apprenants dans d’excellentes conditions leur permettant de performer dans leurs études.

Le Témoin



