Attaques contre les magistrats : Ismaïla Madior Fall charge encore Cheikh Bamba Dièye

Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall condamne les « attaques » du député Cheikh Bamba Dièye contre l’institution judiciaire et s’érige en défenseur de celle-ci.



Dans un communiqué transmis lundi à l’APS, le ministre de la Justice fait état de "propos outranciers dirigés contre la magistrature en général et des magistrats en particulier". Le leader du Front pour le socialisme et la démocratie Bénno Jubël ( Fsd/Bj) avait traité les juges Malick Lamotte et Demba Kandji, de « corrompus », lors d’un meeting organisé par les partisans du maire de Dakar, Khalifa Sall.



"Il s’agit là d’accusations graves et sans fondement", s’insurge Ismaïla Madior Fall.



"Elles le sont d’autant plus qu’elles émanent d’une personne investie du mandat de député et visent de hauts magistrats dignes et jouissant d’une très bonne réputation", explique le garde des Sceaux.



Et le ministre Ismaïla Madior Fall d’ajouter que "ces derniers, parce qu’assumant des fonctions de chef de Cour et de Juridiction, sont soumis à un devoir de réserve qui les empêche de polémiquer ou de répondre à ces attaques".



Il poursuit que le ministère de la Justice "condamne fermement" lesdits propos qui sont "de nature à jeter le discrédit" sur l’institution Judiciaire et à "porter atteinte à l’image et à l’honorabilité" de citoyens dévoués au service public de la justice que sont les magistrats.



"Au nom de l’impératif de respect dû aux institutions de la République, le ministère se réserve, dans le respect de la loi, le droit de protéger l’institution judiciaire contre de telles attaques", ajoute le ministre de la Justice.



















Avec Aps