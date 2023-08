Attaques de jihadistes présumés: Une vingtaine de morts au Burkina et 17 morts au Mali Rédigé par leral.net le Lundi 7 Août 2023 à 22:54 | | 0 commentaire(s)|

AFP – Une vingtaine de personnes ont été tuées dimanche au Burkina Faso lors d’une attaque de jihadistes présumés à Nohao, près de la ville de Bittou, dans la région du Centre-Est frontalière avec le Togo, a appris lundi l’AFP de sources sécuritaire et locales. « L’attaque a fait une vingtaine de morts, essentiellement des commerçants », […] AFP – Une vingtaine de personnes ont été tuées dimanche au Burkina Faso lors d’une attaque de jihadistes présumés à Nohao, près de la ville de Bittou, dans la région du Centre-Est frontalière avec le Togo, a appris lundi l’AFP de sources sécuritaire et locales. « L’attaque a fait une vingtaine de morts, essentiellement des commerçants », a précisé à l’Afp une source sécuritaire, quand un commerçant a fait état de « 25 personnes tuées ». Un autre commerçant rapporte « une dizaine de blessés ». Jeudi, une précédente attaque avait visé « plusieurs dizaines de véhicules transportant des marchandises », selon la même source sécuritaire. Mali: 17 morts dans deux attaques « terroristes » dans le centre ce week-end AFP – Dix-sept personnes, dont cinq chasseurs traditionnels dozos, ont été tuées ce week-end près de Bandiagara, dans le centre du Mali, au cours de deux attaques attribuées à des « terroristes », a indiqué le gouvernorat de la région dans un communiqué. Samedi, une première attaque s’est déroulée dans la commune de Bodio, faisant 15 morts et deux blessés, dont « trois chasseurs ». Le lendemain, une moto transportant « deux chasseurs » a heurté une mine à proximité du même village. « Les deux occupants sont décédés immédiatement », dit le communiqué diffusé lundi. La violence jihadiste partie du nord du Mali en 2012 s’est propagée dans le centre en 2015 avec l’installation de la Katiba Macina, menée par le prédicateur peul Amadou Kouffa et affiliée à Al-Qaïda. En réponse à la prolifération des violences, se sont constitués des groupes proclamés d’autodéfense. Le plus connu est la milice dogon, Dan Nan Ambassagou, constituée des « chasseurs traditionnels » et touchée dans les attaques de ce week-end. Jeudi, plusieurs soldats maliens ont été tués dans une embuscade de djihadistes affiliés au groupe Etat islamique dans le nord-est du pays, près de la région de Ménaka. Ils escortaient des camions en direction du Niger, pays voisin en proie à la propagation djihadiste et plongé dans une crise majeure depuis un coup d’Etat militaire, selon des sources militaire et policière. L’armée malienne n’a pas communiqué sur le bilan de cette attaque. La région de Ménaka, dans le nord-est, est le théâtre depuis plusieurs mois d’une poussée de l’État islamique au grand Sahara (Eigs). Les attaques du groupe djihadiste auraient fait, selon un récent rapport de Human Rights Watch, des « centaines » de morts et contraint des milliers de personnes à fuir la zone depuis le début de l’année. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali en 2020 se sont détournés de la France pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie.



Source : Source : https://lesoleil.sn/attaques-de-jihadistes-presume...

