Attaques informatiques sur les serveurs de réservation d'Air Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Janvier 2019 à 14:36



Dakar, le 17 janvier 2018 – La compagnie Air Sénégal est victime ces derniers jours d’attaques massives et répétées à l’encontre de son module de réservation de billets. Air Sénégal tient à préciser qu’aucune de ces attaques n’a abouti puisque le système est sécurisé de bout en bout par WiredCard, le leader mondial des solutions de paiement en ligne. La compagnie s’excuse auprès de ses clients pour les désagréments rencontrés par le ralentissement des services causés par cette attaque informatique. Air Sénégal entend déposer une plainte contre X auprès des autorités compétentes.



À Propos d’Air Sénégal

Air Sénégal, pavillon national, s’est doté d’une flotte ultramoderne. La qualité de son équipe de direction internationale et celle de ses membres d’équipage lui permet d’aligner son offre sur les standards internationaux les plus exigeants. Air Sénégal garantit ainsi un service de haute qualité, sûr et fiable. L’objectif affiché est de hisser la compagnie à la pointe du secteur aérien en Afrique.





Coumba Thiam (00221) 77 617 89 92 cthiam@albgcommunication.com www.flyairsenegal.com

