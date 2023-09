Attaques terroristes au Mali: Macky Sall condamne fermement Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Septembre 2023 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall a condamné fermement l’attaque terroriste perpétrée contre le bateau « Tombouctou » le 07 septembre 2023, au Mali. « Je condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée contre le bateau « Tombouctou » ce 07 septembre 2023. J’adresse mes condoléances émues au Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, aux familles endeuillées et au peuple malien ami et […] Le président Macky Sall a condamné fermement l’attaque terroriste perpétrée contre le bateau « Tombouctou » le 07 septembre 2023, au Mali. « Je condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée contre le bateau « Tombouctou » ce 07 septembre 2023. J’adresse mes condoléances émues au Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, aux familles endeuillées et au peuple malien ami et frère. Paix à l’âme des victimes », a posté le président Sall. En effet, deux attaques distinctes ont visé le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger. Le communiqué du gouvernement fait état de 49 civils et 15 militaires tués. D’ailleurs trois jours de deuil national ont été décrétés au Mali.



Source : Source : https://lesoleil.sn/attaques-terroristes-au-mali-m...

Accueil Envoyer à un ami Partager