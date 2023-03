Atteinte à la sûreté de l’Etat: Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye écroués ! Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 18:03 | | 0 commentaire(s)|

Les activistes Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye alias Xrum Xaxx vont passer ce jeudi leur première nuit en prison. En effet, après avoir fait l'objet de trois retours de parquet, ils ont été finalement inculpés et placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges d'instruction, Maham Diallo, pour « atteinte à la sûreté de l'Etat », d'après un de leurs avocats, Me Khoureychi Ba. Le directeur du Centre de recherche et d'étude en stratégie finance (Cresf) et le membre du mouvement «Nittu Deug » ont é été arrêtés dimanche dernier par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) avant d'être déférés pour les faits d'« appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'Etat ». Le juge d'instruction a finalement écarté les deux premiers chefs d'accusation.



Source : Source : https://lesoleil.sn/atteinte-a-la-surete-de-letat-...

