Atteinte d'un cancer, on lui dit qu'elle ne peut pas avoir d`enfants... Elle accouche de quadruplés ! Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Avril 2018 à 14:20





Virginia Johnson, 35 ans et vivant dans l'Arizona aux Etats-Unis, a été atteinte d'une maladie : le syndrome des ovaires polykystiques.

A 13 ans déjà, elle avait dû se faire retirer les trompes de Fallope... Virginia ne semblait donc pas vouée à pouvoir avoir des enfants. Mais à l'âge de 31 ans, elle tombe enceinte. Le problème étant qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine. Résultat : le cœur déchiré, Virginia doit mettre un terme à la grossesse.



De complications en complications, la jeune femme découvre également qu'elle est atteinte d'un cancer de la vessie. Une nouvelle terrible, une fois de plus, et un coup dur pour elle qui souhaitait à tout prix devenir maman. Les médecins et le traitement qui ont suivi pour combattre ce cancer, ont été efficaces puisque Virginia a combattu la maladie avec un seul traitement.



En 2014, elle tombe enfin enceinte ! Elle met au monde une petite fille que son compagnon et elle appelle Zoey. Une deuxième grossesse qui s'est avérée être stressante tant le couple s'inquiète de perdre une deuxième fois, un enfant : "Toute la grossesse, je m'inquiétais de la perdre parce que nous avions perdu le premier", explique-t-elle à Insideedition. Mais Zoey est née en bonne santé ! Quand la petite fille a trois ans, le couple décide d'avoir un autre enfant et a recours à une fécondation in vitro. C'est la surprise : les deux embryons implantés se sont transformés en quatre. Virginia attend alors des quadruplés !



Une nouvelle qui a fait un choc mais qui est le résultat de souhaits enfin exaucés pour cette jeune femme, qui rêvait plus que tout de devenir maman. Cette histoire est une belle revanche sur la vie et sur tout ce que Virginia a vécu jusqu'à présent.



Certes, s'occuper de quatre bébés en même temps est un sacré travail mais tout l'amour que Virginia et son compagnon portent à leurs enfants, fait le poids face à toute cette énergie épuisée. Aujourd'hui, Ava, Madelyn, Olivia and Victor sont des enfants comblés et en bonne santé, aux côtés de leur grande sœur Zoey.











afriquefemme.com



