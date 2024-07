Atteinte de la souveraineté alimentaire: Le Mouvement « Podor va mal » insiste sur le Rôle et Place de la Vallée du Fleuve Sénégal Dans le cadre de son 10e anniversaire, le Mouvement « Podor va mal » a organisé un diner débat sur le Thème, « Rôles et Place de la Vallée du Fleuve Sénégal (VFS) dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire ». Le Mouvement « Podor va mal » constate que l’agriculture comme rampe de lancement figure parmi les fondements définis par les nouvelles autorités de la République du Sénégal. Le département de Podor qui se situe dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal, avec son potentiel agro-sylvo pastorale et halieutique, constitue un pôle d’attraction pour opérationnaliser cette vision.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2024 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

L’avènement de l’approche de territorialisation des politiques publiques pour la mise en oeuvre des actions de développement au niveau des territoires impliquant toutes les parties prenantes, le Conseil départemental de Podor a élaboré depuis 2017, un Plan Départemental de Développement (PDD) avec comme but d’ériger Podor en pôle économique à l’horizon 2035. Il s’agit, dit-on, d’un cadre d’actions qui engage les 22 communes du département pour fédérer les initiatives de développement local dans une démarche d’inclusivité et d’équité territoriale.



Le Mouvement Podor Va Mal en tant que mouvement citoyen, œuvrant pour l’émergence de Podor, s’est engagé à participer à la dynamique nationale impulsée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour contribuer à consolider les progrès enregistrés dans le département de Podor ces dernières années. Malgré un potentiel hydro-agricole, pastoral et halieutique sans commune mesure, le département de Podor et la Vallée du fleuve Sénégal ne parviennent toujours pas à jouer le rôle de catalyseur et de moteur de la souveraineté alimentaire du Sénégal. Ils font face à la faiblesse des investissements, aux défis de la modernisation des exploitations familiales, de l’assainissement de l’environnement des affaires pour des investissements privés, l’accroissement des revenus agricoles et non agricoles, l’amélioration de la sécurité alimentaire et de l’état nutritionnel, la lutte contre l’émigration clandestine, entre autres.



C’est pour tenter d’apporter une contribution à la résolution de ces problèmes qui entravent le développement économique et social du département que le Mouvement Podor Va Mal organise un diner-débat autour du thème « Rôles et Place de la Vallée du Fleuve Sénégal (VFS) dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire ».



L’objectif général du diner débat est de contribuer dans la réflexion pour le développement socioéconomique du département de Podor et de la Vallée du Fleuve Sénégal. L’initiative vise aussi, à échanger sur les enjeux du développement et les potentialités agro sylvo pastorale de la vallée du fleuve Sénégal et du département de Podor et de discuter sur les contraintes pour l’optimisation de l’agriculture dans la VFS.



Ainsi, les initiateurs ont aussi, réfléchi sur les rôles et les apports potentiels de la VFS dans la politique d’autosuffisance alimentaire du Sénégal. Et, des recommandations fortes ont été formulées aux nouvelles autorités étatiques pour contribuer à l’élaboration de la politique de souveraineté alimentaire. Des échanges fructueux entre les différents acteurs ont permis de cerner les enjeux et potentialités de développement de la vallée et du département de Podor. Mais aussi, de relever les contraintes qui freinent l’optimisation de l’agriculture dans la VFS.



Ailleurs, le diner débat organisé sous la présidence d’honneur du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Elevage, Mabouba Diagne et sous le parrainage du Directeur Général du Port Autonome de Dakar (PAD), Wally Diouf BODIAN a enregistré la participation des autorités politiques et administratives, des autorités territoriales, des partenaires au développement, des représentants des projets et programmes, des ONG et Associations nationales, des ressortissants de Podor résidents à Dakar, ainsi que des experts, chargés d’animer les débats autour des 4 sous thèmes ou centres d’intérêts.



Sous ce registre, le Directeur général du Port de Dakar, Waly Diouf Bodian, parrain de ce mouvement a été fait citoyen d’honneur de la ville de Podor. Très honoré, l’Inspecteur des Impôts a magnifié les sacrifices consentis par ce mouvement pour le développement local de Podor. Il a promis un accompagnement afin de transformer positionner Podor dans la centralité des activités de développement du pays.



