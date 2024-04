Atteinte de la souveraineté alimentaire : Le président de la République annonce des investissements massifs dans l’agriculture, la pêche et l’élevage

Selon Bassirou Diomaye Faye, nous avons la responsabilité historique de conforter notre souveraineté en rompant les chaînes de la dépendance économique par le culte permanent du travail et du résultat. Dans cet esprit, il a souligné que l’administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Pour cela, il demande de bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l’efficacité de l’Etat.



«Dans cet objectif, nous entendons investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l’agriculture, la pêche et l’élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays. Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires », a déclaré le président de la République.

