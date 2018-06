Attendu par tout le peuple : c’est à Sadio Mané de jouer Sadio Mané va endosser le leadership de l’attaque des "Lions". Mais l’enfant de Bambali a-t-il les épaules pour assumer ce rôle ? Le match de ce soir nous en dira plus.

Souvent décrié sous la tunique floquée de la tête de lion avec ses prestations mitigées, Sadio Mané a une occasion inouïe de rentrer définitivement dans les cœurs de beaucoup de Sénégalais contre la Pologne. L’enfant de Bambali, qui incarne l’espoir de tout un peuple, qui rêve de voir une nouvelle génération après celle de 2002, rééditer l’exploit lors du mondial asiatique, devra se sublimer pour aider son équipe à atteindre ses objectifs au Mondial 2018, qui débute ce mardi pour les "Lions". A 26 ans, Sadio Mané réalise la saison la plus aboutie de sa carrière. Brillant avec Liverpool, indispensable en sélection nationale, l’ancien pensionnaire de Génération Foot sera un des joueurs les plus suivis lors de la Coupe du monde.



International depuis 2012, Sadio Mané est devenu un des cadres des "Lions", même si ses compatriotes estiment que ses performances en sélection sont parfois moins brillantes qu’avec les Reds. Mais, pour Patrick Mboma, son statut actuel doit le pousser un peu plus vers les sommets. « Il sera bien évidemment très observé en Russie. J’entends parfois dire que ses performances avec le Sénégal sont moins brillantes qu’en club, c’est parce qu’il a moins de temps de travailler ses automatismes, la sélection jouant moins souvent. Il ne doit pas se réfugier derrière cette excuse », dit-il.



Donc, c’est l’heure d’endosser son costume de leader pour mettre le Sénégal sur les bons rails. Des supporters à ses co-équipiers, en passant par le sélectionneur national, Aliou Cissé, tout le monde espère un Mané mode Ligue des champions pour booster les "Lions".









