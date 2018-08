Attentat contre Karim Wade: Seydou Diouf dément Samuel Sarr et menace

Dans la presse de ce jour, 16 août 2018, un communiqué du parti de Samuel Sarr déclare que, courant 2011, un projet d’attentat contre M. Karim Wade aurait été planifié par des libéraux et que je devais être nommé ministre de l’Energie pour le remplacer, le cas échéant.



Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale, que je n’ai jamais été au courant d’un tel projet s’il a existé. Les propos contenus dans cette déclaration n’engagent que leurs auteurs.



En tout état de cause et en rapport avec mes avocats, je me réserve le droit de donner une suite à cette grotesque affirmation.



M. Seydou DIOUF

Président de la Commission des Lois de

l’Assemblée nationale

Secrétaire Général du PPC



