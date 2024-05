Photos/ Dementèlement d’un site d’orpaillage par l’Armée: 15 personnes de nationalités étrangères arrêtées et des matériels saisis La patrouille du 4e Bataillon d'infanterie à Toumboura sur la Falémé en Zone 4 a démentelé un site clandestin d’orpaillage. 15 personnes de nationalités étrangères arrêtées. Les Matériels saisis sont constitués de groupes électrogènes, de panneaux solaires, de tricycles de motos et de bidons d'acide. Ainsi, il a été précisé que l'orpaillage clandestin menace sévèrement l'environnement et la santé dans les régions Est du Sénégal et bien au-delà, du fait de la pollution des eaux, liée à l'usage de substances nocives comme le cyanure ou l'acide. A retenir, c'est le 3e site démantelé par l'Armée depuis le 22 avril 2024.

