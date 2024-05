Waly Diouf Bodian à Diomaye Faye et Ousmane Sonko : «Laisser des milliardaires vaquer à leurs occupations et vouloir gouverner tranquillement...» Waly Diouf Bodian, qui a pris fonction lundi, à la Direction générale du Port autonome de Dakar, suggère à ses chefs, de poursuivre d’anciens dignitaires du régime de Macky Sall, qui seraient riches comme Crésus, nous informe "Bes Bi".



Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mai 2024

« S’il y a des dizaines d’opposants dans un pays développé qui sont milliardaires, les laisser vaquer librement à leurs occupations et croire qu’on peut gouverner ce pays tranquillement... Je m’en arrête là pour ne pas vexer Ousmane Sonko », a dit le responsable de Pastef, en marge d’une soirée de Gala à Keur Massar, dans une déclaration reprise par Rfm.



Et nos confrères note qu’une salve d’applaudissements l’a accompagné et dopé puisqu’il ajoute : « Je veux rester un militant discipliné. J’attends que le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko puissent insuffler ce que je suis en train de dire entre les lignes ».



