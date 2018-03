Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Attentat en France : le gendarme qui s'est offert à la place d'un otage, est mort Rédigé par La rédaction de leral.net le 24 Mars 2018 à 13:54 | Lu 76 fois

Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'était substitué à une personne en otage vendredi lors de l'attaque d'un supermarché de Trèbes, dans le sud-ouest de la France, a succombé à ses blessures, annonce samedi matin le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.



« Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés. Mort pour la patrie », écrit le ministre sur Twitter.



« Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Le coeur lourd, j'adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la gendarmerie de l'Aude », poursuit Gérard Collomb.



« Il me dirait, je fais mon travail maman, c'est tout », a confié sa mère samedi matin au micro de la radio RTL.



« Ça ne m'étonne pas de lui [...] Il a toujours été comme ça, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est né, fait tout pour la patrie [...]. Pour lui, c'est sa raison de vivre, défendre la patrie. C'est Arnaud ça, voilà, défendre les autres », a-t-elle ajouté.



Avec son décès, le bilan des attaques commises par un Français d'origine marocaine se présentant comme « un soldat du groupe armé État islamique (EI) », s'alourdit à quatre morts et 15 blessés.



Peu après la prise d'otages de Radouane Lakdim dans un supermarché du petit village de Trèbes près de Carcassonne vendredi, Beltrame s'était livré à la place d'une personne retenue.



Il avait laissé son téléphone ouvert sur une table, permettant aux autorités d'entendre ce qui se passait à l'intérieur du supermarché et de déclencher l'assaut après les coups de feu de l'assaillant sur l'officier.



Un militaire exemplaire



« Le président de la République a appris avec une vive émotion le décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame cette nuit des suites des blessures reçues dans l'exercice de sa mission », a réagi l'Élysée dans un communiqué.



« En s'offrant comme otage au terroriste retranché dans le supermarché de Trèbes, le lieutenant-colonel Beltrame a sauvé la vie d'un otage civil, faisant preuve d'un courage et d'une abnégation exceptionnels », poursuit la présidence française, qui met en avant le « sang-froid exceptionnel » de l'officier qui « a illustré les vertus militaires d’une manière éclatante ».



Âgé de 45 ans, Arnaud Beltrame était sorti major du prestigieux lycée militaire de Saint-Cyr en 1999, où ses supérieurs avaient décelé un militaire « qui se bat jusqu'au bout et n'abandonne jamais », selon l'Élysée.



Il était sorti également major de l'école des officiers de la gendarmerie en 2001, avant d'être retenu en 2003 avec six autres gendarmes sur 80 candidats, pour intégrer l'actuel GIGN, l'unité d'intervention de la gendarmerie.



Marié, sans enfants, Beltrame, qui devait se marier religieusement cette année dans l'église de la cité médiévale de Carcassonne, venait d'arriver l'an dernier dans le sud de la France comme officier adjoint du groupement de gendarmeries du département de l'Aude.



