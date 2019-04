Accueil Envoyer Partager sur facebook Attentats au Sri Lanka : plus de 200 morts, huit personnes arrêtées Rédigé par La rédaction de leral.net le 22 Avril 2019 à 11:44 Au Sri Lanka, une huitième explosion a frappé la capitale à Colombo, dimanche 21 avril. Un kamikaze a tué trois policiers en se faisant exploser dans un bâtiment d'une banlieue du nord de la capitale Colombo. Un peu plus tôt, une série de sept explosions se sont produites dans des hôtels de luxe et des églises en pleine messe de Pâques. Au moins 207 personnes, dont 35 étrangers, sont mortes et plus de 450 ont été blessées, selon une source policière. Huit personnes ont été arrêtées en lien avec cette vague d'attentats, qui n'ont pas été revendiqués pour le moment. Le gouvernement a décrété un couvre-feu à durée indéterminée.

"Des attaques lâches". "J'appelle tous les Sri-Lankais à rester unis et fort en ces temps tragique", a écrit sur son compte Twitter le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe. Il a ajouté que le gouvernement allait prendre des "mesures immédiates pour contenir la situation".



Des explosions à plusieurs endroits. Deux déflagrations se sont notamment produites dans l'église Saint-Anthony de Colombo et l'église Saint-Sébastien de Negombo, une localité au nord de la capitale. Une troisième église, située à Batticaloa à l'est du pays, a également été touchée.



Huit personnes ont été arrêtées en lien avec la vague d'attentats, a annoncé le Premier ministre Ranil Wickremesinghe. "Jusqu'ici les noms que nous avons sont locaux" mais les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont d'éventuels "liens avec l'étranger", a déclaré dans une allocution télévision le chef de gouvernement, sans donner davantage de précisions.



Condoléances et appels à défendre la liberté religieuse se sont multipliés dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, "scandalisé", a rappelé "le caractère sacré de tous les lieux de culte. Il espère que les auteurs de ces actes seront rapidement traduits en justice". Emmanuel Macron a quant à lui évoqué des "actes odieux". "Toute notre solidarité avec le peuple sri-lankais."



Une minorité chrétienne dans le pays. Le Sri Lanka est un pays à majorité bouddhiste, et les catholiques sont estimés à 1,2 million sur une population totale de 21 millions d'habitants. Les catholiques sont perçus comme une force unificatrice car on en trouve chez les Tamouls comme chez la majorité cinghalaise.

Franceinfo

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Nouvelle attaque jihadiste au Mali: 11 soldats tués selon le gouvernement Soudan : 130 millions de dollars saisis dans le domicile d’Omar El-Béchir (vidéo)