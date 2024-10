Attention aux rumeurs ! Le prix du ciment n’a pas baissé

En réalité, les trois grandes sociétés de cimenterie au Sénégal, Sococim, Ciments du Sahel et Dangote, ont même réduit leur production de 60 % au cours des quatre derniers mois. Cette baisse de production est liée à des défis industriels qui affectent l’ensemble du secteur.



Si vous entendez parler de supposées baisses de prix, soyez prudents et vérifiez toujours les informations ! Le secteur du ciment connaît actuellement des difficultés, et ces rumeurs ne reflètent pas la réalité des prix ni de l’offre sur le marché.



Nous vous tiendrons informés de toute évolution concrète. Restons vigilants face aux fausses informations !













La Rédaction