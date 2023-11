Attijari-Bocar Samba: L’affaire portée devant la Cour commune de justice et d’arbitrage à Abidjan Rédigé par leral.net le Mardi 21 Novembre 2023 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

La bataille judiciaire entre l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye et Attijari Bank Group (anciennement CBAO) est loin d’être terminée. Après la décision de la deuxième Chambre civile du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar qui a condamné la banque à verser 11 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts à […] La bataille judiciaire entre l’homme d’affaires Bocar Samba Dièye et Attijari Bank Group (anciennement CBAO) est loin d’être terminée. Après la décision de la deuxième Chambre civile du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar qui a condamné la banque à verser 11 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts à l’importateur de riz, Attijari a décidé de contester. Selon les informations relayées par Libération, Attijari a choisi d’aller devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (Ccja) établie à Abidjan. Il convient de rappeler que cette juridiction avait déjà été saisie en 2016 dans le cadre de cette procédure, aboutissant à une ordonnance de poursuites contre l’homme d’affaires. La Cour a par la suite validé cette décision tout en exprimant des réserves quant à l’expertise introduite dans le dossier, un élément défavorable à la banque.



Source : Source : https://lesoleil.sn/attijari-bocar-samba-laffaire-...

Accueil Envoyer à un ami Partager