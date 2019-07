Attribution de parcelles par l’Etat : les syndicats des enseignants du G4 et du G6 se déchirent Cela pourrait bien conforter ceux qui pensent que les syndicats d’enseignants ne s’activent que pour des questions relatives à leurs intérêts propres. Et pour cause, le G4 et le G6 s’entredéchirent à propos de parcelles à usage d’habitation octroyées par l’Etat du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|

Selon Ibrahima Wane du G4 qui s’est prononcé sur la RFM, « l’Etat a octroyé des parcelles et fait des cadeaux au G6 pour acheter son silence et l’amener à ne pas mener des grèves. Des parcelles qu’il était convenu d’octroyer au G4 », a-t-il dit, avant de marteler, c’est du vol, un deal que nous dénonçons ».

Réagissant sur la même antenne, Saourou Sène du Saems, membre du G6 a dit se « porter en faux contre ces allégations ». Et d’expliquer, « nous avons adressé légalement des demandes au gouvernement qui nous a fait des notifications pour Dagokholba et à Thiès. Des notifications que nous n’avons pas encore reçues ». Toutefois, dit-il, « nous assumons entièrement et nous n’avons rien à cacher dans cette affaire ».



