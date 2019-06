Attribution de permis à Petro-Tim: Abdoul Mbaye alerte sur le retrait des décrets sur le site du Journal officiel

Les décrets portant attribution de permis à Petro-tim auraient été retirés du site du « journal officiel » du Sénégal. C’est qu’a révélé l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye dans une série de publications sur sa page Facebook.



« Alerte citoyens ! Ils sont en train de retirer du site du Journal officiel du Sénégal les décrets de 2012 portant attribution de permis à Petrotim Limited », écrit-il, en illustrant avec des captures d’écran. Où sont donc passés les Jo numéros 6673 à 6705 et parmi eux, ceux publiant les décrets Petrotim ? » .



On ignore combien de décrets avaient été publiés à cette période, mais toujours est-il qu’après vérification par nos soins, on a pu constater l'existence de trois décrets qui font référence aux hydrocarbures. Il s’agit du décret sur n° 2012-243 du 6 février 2012 portant deuxième période de renouvellement de la période de recherche du contrat de Recherche et de Partage de Production d’hydrocarbures conclu entre l’Etat du Sénégal et les sociétés Sénéglal Hunt Oil compagny (First Australian Ressources LTD) et PETROSEN pour les Permis de Rufisque Offshore, Sangomar », du Décret n° 2011-2071 du 29 décembre 2011 portant extension de la première période initiale du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’Hydrocarbures conclu entre l’Etat du Sénégal, PETROSEN et Oranto petroleum Ltd relatif au permis de Cayar Offshore Shallow (publié dans le J.O. N° 6663 du SAMEDI 12 MAI 2012) et du Décret n° 2011-1808 du 2 novembre 2011 portant approbation du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’Hydrocarbures conclu entre l’Etat du Sénégal, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la société Africain Pétroleum Corporation (APC) pour le bloc de SENEGAL OFFSHORE SUD PROFOND (publié dans le journal J.O. N° 6654 du SAMEDI 31 MARS 2012).

