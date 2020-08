Attribution du marché de transport des denrées alimentaires: Frapp France dégage descend en flammes Diop Sy et Mansour Faye devant l’Ofnac Le mouvement Frapp France dégage ne lâche pas l’affaire. Faire la lumière sur le marché du transport des denrées alimentaires dans les régions est pour lui une exigence fondamentale. C’est dans ce cadre que Guy Marius Sagna et ses camarades se sont entretenus hier avec les membres de l’Ofnac pour dénoncer encore une fois l’attribution du marché de transport des denrées à l’entreprise de Diop Sy. Les activistes déplorent aussi le fait que l’Assemblée nationale, l’endroit où l’on vote les lois, soit en même temps le tombeau de ces lois. Car, soutiennent-ils, le code électoral précise dans son article L1 163 que quand un député est élu, huit jours avant d’entrer en fonction, il doit démissionner de toutes ses fonctions incompatibles à son mandat de député. Une obligation que l’Assemblée nationale n’a pas imposée au député membre de la majorité parlementaire Diop Sy dont l’entreprise a été chargée d’acheminer ces vivres aux ménages...

« C’est une audition qui a permis au mandataire de Frapp que je suis de confirmer auprès de l’Ofnac sa dénonciation contre le député Demba Diop Sy, mais également le ministre du Développement communautaire, Mansour Faye. Dénonciation pour des actes que nous considérons comme un conflit d’intérêts, un délit de favoritisme entre Monsieur le ministre Mansour Faye et le député Demba Diop Sy. Nous avons expliqué à l’Ofnac pourquoi nous pensons cela. Nous pensons que le député Demba Diop Sy a manqué de déontologie parlementaire. Nous pensons que l’Assemblée nationale, jusqu’au plus haut niveau à travers son président, a manqué de déontologie parlementaire. Même si le député Diop Sy devait accepter ce marché, l’Assemblée nationale ne devrait pas lui permettre de bénéficier de cemarché » a dénoncé le coordonnateur du mouvement Frapp France dégage.



Guy Marius Sagna ajoute que l’Assemblée est éclaboussée par un scandale avec ce qu’on appelle la déontologie parlementaire. Selon le coordonnateur de Frapp, il est inadmissible de voir que cet endroit habilité au vote des lois soit également celui on l’on piétine ces même lois.



« Je rappelle que l’article 113 de l’Assemblée nationale interdit à un député en fonction durant son mandat de pouvoir d’être chef d’entreprise. Or, Monsieur Diop Sy est à la fois député et chef d’entreprise. Je rappelle que le code électoral dans son article L1 163 dit clairement que quand un député est élu, huit jours avant d’entrer en fonction, il doit établir qu’il a démissionné de toutes ses fonctions qui sont incompatibles avec le mandat de député qu’il possède. Comment dans un pays comme le Sénégal l’endroit où l’on vote les lois peut-il être t en même temps le tombeau des lois ?» s’est interrogé le leader de Frapp France dégage au sortir de son audition par les membres l’Office national de lutte contre fraude et de la corruption (Ofnac).



« Une collusion entre le pouvoir exécutif et le législatif » Ces activistes ont également dénoncé une « collusion manifeste » qui existerait entre le pouvoir exécutif et le législatif. Ceci étant donné, selon eux, que le ministre du Développement communautaire M. Mansour Faye, issu du pouvoir exécutif, et le député Diop Sy, un des représentants du pouvoir législatif, se sont entendus pour faire des affaires ensemble.



« Comment est-ce qu’on peut permettre que dans un pays comme le Sénégal, où l’on parle de séparation des pouvoirs, il y ait une collusion ? Que le pouvoir exécutif puisse donner des marchés au profit du pouvoir législatif ? C’est tout simplement inacceptable ! Je rappelle enfin que le député Diop Sy

est membre de la coalition Benno Bokk yaakaar, que le ministre Mansour Faye est également membre de la coalition Benno Bokk yaakaar. Tous ces éléments-là prouvent à suffisance que ce qui s’est passé était un pur scandale. Monsieur Diop Sy n’aurait jamais dû être choisi. Qu’on ne nous parle surtout pas de période de pandémie, encore moins des lois d’habilitation. Qu’on ne nous parle pas non plus d’un décret que le président de la République a pris pour permettre que des copains et des coquins se balancent des marchés et s’enrichissent mutuellement.



Ce qui est à dire dans ce pays, c’est que Monsieur Demba Diop Sy, député à l’Assemblée nationale, n’est pas le seul député qui est à la fois député et chef d’entreprise. A travers cet exemple-là, nous en profitons pour dire clairement que nous n’avons absolument rien contre Diop Sy. En revanche, tous les députés qui se trouvent dans la même situation que Diop Sy, l’Assemblée nationale doit examiner leurs cas. Qu’elle respecte les lois. Parce que c’est elle qui vote ces lois. Si elle ne les respecte pas, alors ça sera l’anarchie, le chaos pour le pays » a conclu le coordonnateur du mouvement Frapp France dégage Guy Marius Sagna.

Avec Le Témoin

