Au 10e jour de l’extermination israélienne au nord de Gaza, des cadavres s’amoncèlent et la famine s’installe Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 15:37 | | 0 commentaire(s)|

Palestine Atlanticactu/ Gaza/ Ramallah/ Youssef Zyne Depuis 10 jours, l’armée israélienne maintien son blocus et poursuit son bombardement contre la Bande de Gaza, empêchant l’arrivée de l’eau, de la nourriture et du carburant, accentuant la crise humanitaire. Le 6 octobre courant, l’armée israélienne a annoncé le lancement d’une offensive terrestre dans le nord de Gaza, sous prétexte d’empêcher « le Hamas de reprendre position dans la région », alors que des Palestiniens affirment qu’Israël veut occuper la région et déporter ses habitants. Deux Palestiniens ont été tués et un autre a été blessé, suite à des bombardements israéliens contre des civils à Jabalia, selon une source médicale se confiant à Anadolu. Trois enfants déplacés ont été également blessés par des fragments d’ogives, dans l’école Aboulhassan, dans le camp de Jabalia, avant d’être transférés à l’hôpital « Kamel Adouan » pour recevoir les soins. Une attaque menée par un drone israélien contre un rassemblement de civils a également fait des morts et des blessés dans les environs de « Barakat Abu Rached », dans le camp de Jabalia, selon des témoins oculaires. Toujours selon des témoins, « l’armée israélienne poursuivait ses frappes à l’artillerie contre le camp et le village de Jabalia, ainsi que sur les villages Beit Lahia et Beit Hanoun ». « Le retentissement des explosions et l’anéantissement des habitations ne s’arrêtent pas », affirment les témoins « La destruction s’est concentrée dans les camps de Jabalia et Beit Lahia, où l’armée a démoli des dizaines de maisons, provoquant un nuage intense de fumée dans la région », ajoutent-ils. Des drones quadricoptères israéliens ont tiré avec des mitrailleuses sur la rue Al-Jalaa et dans le quartier d’Al-Saftawi, au nord de la ville de Gaza, selon une source locale s’exprimant au correspondant d’Anadolu. Et d’ajouter : « Le siège israélien imposé par l’armée israélienne sur la ville de Gaza et le nord de la bande de Gaza a ramené la famine au premier plan et créé des conditions très difficiles, sur fond de grave pénurie de nourriture, de soins médicaux, de carburant, de biens et d’eau ». Citant des témoins oculaires, le correspondant d’Anadolu a rapporté que « l’armée israélienne a construit des digues de terre pour empêcher les Palestiniens de se déplacer vers la ville voisine de Gaza et pour les pousser à fuir par une seule issue, celle de l’avenue Salah al-Din, dans le but de vider le nord de la bande de Gaza de ses habitants ». « Les cadavres des morts étaient éparpillés sur la voie publique et sous les décombres des maisons détruites, en raison de l’incapacité des ambulances et des équipes de la protection civile à les atteindre et à les évacuer », a-t-il poursuivi. Depuis le 7 octobre 2023, 42 227 Palestiniens, dont 17 000 enfants et 11 378 femmes, ont été tués et 98 464 personnes ont été blessées lors des attaques israéliennes, soutenues par les Etats-Unis, contre la bande de Gaza.



Source : Palestine Atlanticactu/ Gaza/ Ramallah/ Youssef Zyne Depuis 10 jours, l’armée israélienne maintien son blocus et poursuit son bombardement contre la Bande de Gaza, empêchant l’arrivée de l’eau, de la nourriture et du carburant, accentuant la crise humanitaire. Le 6 octobre courant, l’armée israélienne a annoncé le lancement d’une offensive terrestre dans le nord de Gaza, […]Source : https://atlanticactu.com/au-10eme-jour-de-lextermi...

Accueil Envoyer à un ami Partager