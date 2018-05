Au Brésil, les télénovelas ont-elles un problème avec les Noirs?

La Globo, la première télévision du pays, a reçu une mise en garde envoyée par le ministère public, pour un manque de représentation raciale dans sa dernière novela. Segundo Sol est un drame familial, situé dans la région de Bahia, l’une des plus noire du pays, fortement marqué par l’esclavage. Pourtant, la plupart des personnages principaux ont la peau blanche. Sur les 26 acteurs, trois à peine sont afro-descendants, Noirs ou métis, alors qu’ils représentent près de la moitié de la population.

Les télénovelas, miroir de la société brésilienne

Diffusé en prime time depuis mi-mai, la novela provoque l’engouement au Brésil. Et la polémique. D’autant plus que le pays célèbre cette année, l’anniversaire des 130 ans de l’abolition de l’esclavage. Cette discrimination est un problème récurrent à la télévision brésilienne. Les novelas sont extrêmement populaires, leurs audiences sont toujours élevées, mais elles ont souvent été critiquées pour véhiculer de nombreux préjugés. Et de se comporter en miroir de la société brésilienne : inégalitaire et discriminante. La chaine Globo va cette fois devoir répondre à la justice, qui exige que la présence d'acteurs et d'actrices noirs soit augmentée dans le casting de la novela.

Des inégalités persistantes malgré la loi

Quatorze mesures pour aider à une meilleure représentation des Noirs et métis ont été édictées par le ministère public. Elles ont été signées par les 7 procureurs en charge de la lutte contre la discrimination. La Globo, un groupe média très puissant au Brésil, a finalement reconnu dans une note que sa novela avait une « représentativité moindre » qu’espéré, et qu’elle allait y remédier. Mais l’association de l’Union des Noirs pour l’Egalité avait déjà lancé plusieurs alertes durant la mise en place de la novela sans être écoutée. Elle dénonce depuis longtemps la présence d’acteurs noirs, cantonnés aux rôles de joueurs de foot, ou de danseurs de samba, toujours issus de milieux défavorisés.

Les novelas sont le produit d'une véritable industrie du cinéma au Brésil, et leur impact sur la société est déterminant. Leur capacité à susciter le débat aussi. La question LGBT a longtemps été taboue au Brésil dans les grands médias. Elle y est maintenant abordée, à travers des personnages de novela. Ce sont toutefois de brèves apparitions et qui provoquent régulièrement la controverse au Brésil, encore très largement conservateur.















RFI



