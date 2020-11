Au Burkina Faso, le président Kaboré lance sa campagne

Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat, a lancé jeudi 5 novembre sa campagne à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso, promettant « la paix » dans ce pays miné par les attaques djihadistes depuis cinq ans.



Initialement prévu le 31 octobre, jour d’ouverture de la campagne pour le scrutin présidentiel du 22 novembre couplé aux législatives, le meeting d’ouverture du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP, au pouvoir) avait été reporté en raison du décès du père du président Kaboré, survenu le 27 octobre.



Douze autres candidats sont en lice pour le scrutin qui se déroule malgré les violences djihadistes qui n’ont cessé de s’aggraver depuis cinq ans, faisant plus de 1 200 morts et plus d’un million de déplacés. (Le Monde avec AFP)

