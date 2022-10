Au Grand-Théâtre ce week-end: Le Parti de Oumar Sarr bande les muscles

Le parti dirigé par le ministre des Mines Oumar Sarr tient ce samedi sa première conférence nationale. Selon des sources du journal LeTémoin, quelques centaines de délégués vont échanger sur la vie du Pld/And Suqali ainsi que sur l’actualité politique nationale. Le parti issu des flancs du Pds de Me Wade veut ainsi se compter et compter davantage sur l’échiquier politique. «Nous ne réclamons pas être les plus forts mais nous faisons partie des formations politiques les plus représentatives de ce pays. Nous comptons plusieurs maires et des centaines de conseillers dans nos rangs», disent ses responsables.



Le Pld compte relancer à partir de ce week-end sa campagne de vente des cartes et d’installation de ses structures. Et ce en perspective de son premier congrès prévu dans quelques mois. La conférence sera aussi une occasion de discuter des sujets d’actualité.



Le Pld sera attendu sur la question du troisième mandat du président Macky Sall notamment. Va-t-il soutenir une éventuelle candidature du président Sall ou présenter la candidature du maire de Dagana à la présidentielle de 2024 ? Quand on sait qu’Oumar Sarr avait soutenu la candidature du président Wade pour un troisième mandat en 2012…