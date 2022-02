Au Mexique, un début d'année particulièrement sanglant pour les journalistes Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 13:34 | | 0 commentaire(s)| Avec cinq journalistes tués en moins d'un mois et demi, l'année 2022 a commencé de manière sanglante pour la liberté de la presse au Mexique.

L'assassinat d'Heber Lopez Vazquez, 39 ans, directeur du site d'information Noticias Web, abattu jeudi dans l'État d'Oaxaca porte à cinq le nombre de journalistes tués depuis début 2022, contre sept pour l'ensemble de l'année 2021. Le reporter a été assassiné alors qu'il rentrait chez lui en voiture dans la ville de Salina Cruz. Deux meurtriers présumés ont été arrêtés.



En janvier, quatre journalistes mexicains avaient déjà été tués. Deux à Tijuana, la journaliste de télévision Lourdes Maldonado et le photoreporter Margarito Martinez ; Roberto Toledo, collaborateur du média en ligne Monitor, dans l'État de Michoacan, et José Luis Gamboa, dans l'État de Veracruz.

« Signaux très forts »



Pour Pauline Ades Mevel, rédactrice en chef de l'organisation Reporters sans frontières (RSF), difficile d'expliquer les causes précises cette recrudescence d'assassinats. Mais ils ont à chaque fois un but bien précis selon elle. « Ce qui est certain, c'est que ce sont des signaux très forts qui sont envoyés aux journalistes, souligne-t-elle. Quand on assassine un journaliste au Mexique, on déstabilise l’ensemble des journalistes parce qu’ils se savent, en tout cas tous ceux qui enquêtent, investiguent sur des sujets dangereux, savent qu’ils peuvent être le prochain sur la liste. »

Accueil Envoyer à un ami Partager