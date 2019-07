Au Sénégal, seuls 10% des chercheurs sont des femmes Les femmes sénégalaises ont encore du chemin à faire pour s'imposer dans le domaine de la recherche scientifique car, seuls 10% des chercheurs sont des femmes, a affirmé, jeudi à Dakar, le professeur Ndèye Coumba Touré Kane, conseillère technique numéro 1 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri).

"Dans le monde, 29% seulement des chercheurs sont des femmes, tandis que la gente féminine représente jusque là 3% des Nobels scientifiques et 11% des hautes responsabilités universitaires. Ces statistiques se retrouvent dans le contexte de notre pays, où seuls 10% des chercheurs sont des femmes", a expliqué le professeur Ndèye Coumba Touré Kane.



Elle s'exprimait à l'ouverture de la 2e édition du Forum Mondial sur les femmes dans la recherche scientifique (GoFoWiser, sigle anglais), qui s'est tenu à Dakar du 18 au 19 juillet 2019, d'après l'Agence de Presse Africaine (APA).



GoFoWiser est soutenu par un consortium dirigé par des femmes Africaines dans la Recherche et le Développement Agricole (AWARD).



Notant "des signes encourageants", elle a soutenu que "les femmes sont encore sous- représentées dans les sciences aussi bien dans la recherche fondamentale qu'au niveau décisionnel dans les universités".

