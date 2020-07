Au Sénégal, tout flambe ! Même la Covid-19 l'a bien compris Rien n'a diminué au Sénégal, tout est en hausse. Que l'on parle du foncier, des denrées et même des morts. La Covid-19 aussi l'a si bien compris qu'elle tue à une cadence infernale, surtout depuis la levée de toutes les restrictions.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020 à 07:13 | | 4 commentaire(s)|

Au Sénégal, si l'on parle du foncier, même la plus petite parcelle qui pouvait être offerte ou prêtée, est vendue à des prix incroyables. L'eau, l'électricité, n'en parlons pas. Bref, dans tous les secteurs, tout est spoliation et flambée.

La pandémie de la Covid -19, comme un Sénégalais, s'est fondue dans le moule.



Son adaptation est rapide et fulgurante. Maintenant, pour montrer qu'elle a compris, elle est entré dans la mentalité des Sénégalais. Rien que pour les dernières 72 heures, 339 cas ont été signalés pour onze (11) morts.



Si le monde compte plus de 160.000 malades par jour, le Sénégal est à trente cinq (35) cas graves. Et au Sénégal, quand c'est grave, c'est plus que...grave.

