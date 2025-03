Au Soudan, des combattants violent des bébés d'à peine un an (ONU) Rédigé par leral.net le Mardi 4 Mars 2025 à 01:13 | | 0 commentaire(s)|

Des combattants soudanais ont violé des bébés d'à peine un an au cours de la guerre civile qui continue de déchirer le pays. Des crimes qui devraient "choquer tout un chacun aux tréfonds de son âme", dénonce l'agence de l'ONU pour l'enfance.

Les données collectées par des organismes luttant sur place contre les violences sexuelles "ne donnent qu'une image partielle de l'ampleur réelle de la violence infligée aux enfants", explique l'Unicef, qui fustige les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre.

Depuis le début 2024, 221 cas de viols d'enfants ont été enregistrés, pour deux tiers des filles. Seize enfants avaient moins de 5 ans dont quatre à peine un an.

Les victimes et leur famille sont souvent réticentes ou incapables de se manifester, craignant la stigmatisation, le rejet, les représailles des groupes armés, les atteintes à la confidentialité ou l'accusation de collaboration avec un groupe armé.



- Des conséquences à vie -

"Le fait que des enfants d'à peine un an soient violés par des hommes armés devrait choquer tout un chacun aux tréfonds de son âme et obliger à agir immédiatement", juge la directrice générale de l'agence onusienne, Catherine Russell.

"Des millions d'enfants au Soudan risquent d'être violés et d'autres formes de violence sexuelle", estime-t-elle, soulignant que cela bafoue le droit international et pourrait constituer un crime de guerre.

Depuis avril 2023, le Soudan est pris dans un conflit brutal entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige les Forces de soutien rapide (FSR) paramilitaires.

Les combats, les attaques contre les civils et les hôpitaux, les déplacements forcés et la famine dans centaines régions font du Soudan la plus grande catastrophe humanitaire au monde, selon l'ONU.

Souvent les hommes en armes forcent les familles à livrer leurs filles et les violent devant leurs proches, selon le rapport qui ne cite pas les responsables de ces exactions.

Les victimes subissent souvent de graves blessures physiques et psychologiques qui peuvent avoir des conséquences à vie et laisser les survivantes face à des "choix impossibles", comme une grossesse, se confier à leur famille ou aux autorités et se faire soigner.

"Personne, aucun enfant, ne devrait avoir à endurer ces horreurs. Cela doit cesser immédiatement", exige l'Unicef.



- "Des pleurs et des cris" -

