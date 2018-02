Au coeur de l'innovation: "Expresso Innovation Challenge" inaugure son concept "Innovation hub" Expresso a procédé ce jeudi au nouveau siège de Expresso Sénégal sis à Sacré Cœur 3, au lancement et à la présentation d’un nouveau projet « Expresso Innovation Challenge » et à l’inauguration de son concept « Innovation Hub ». Ce projet, prétexte de la rencontre qui a enregistré la présence du Directeur Général d'Expresso Sénégal, M. Abdalla Saeed et du Directeur des Opérations, M. Mademba Diouf, est une innovation de taille qui permet au groupe d'offrir aux jeunes, l’opportunité de devenir des acteurs dans le domaine des industries des technologies de l’information.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Février 2018 à 16:50 | | 0 commentaire(s)|

« Le projet « Expresso Innovation Challenge » est un concours national sur l’Innovation qui donne aux jeunes l’opportunité de devenir des acteurs dans les industries des technologies de l’information. Le but du concours est de récompenser un projet innovant, qu’il s’agisse d’une innovation technologique ou d'une idée de nouveaux modes d'utilisation des technologies appliquées à toutes les disciplines », a déclaré Mademba Diop, Directeur des Opérations du groupe Expresso Sénégal.



Expresso souhaite encourager les candidats de toutes les régions du Sénégal non seulement à innover, mais aussi à développer leur sens de l’entrepreneuriat, en offrant aux lauréats l’opportunité de créer leur propre start-up.



« Le premier Expresso Innovation Challenge démontre l’engagement du Groupe Expresso à encourager les initiatives entrepreneuriales qui marqueront la Nation, des prix seront offerts aux porteurs de projets sélectionnés tels qu’une aide financière individuelle ou pour une équipe, 8 semaines d’hébergement dans notre centre d’innovation avec toutes les commodités de travail, une formation et coaching dans des domaines spécialisés (conception de projet, leadership, aide à la recherche d’investisseurs, Mini MBA…) », précise M.Diop.



Le concours est ouvert aux participants âgés de moins de 29 ans, résidant au Sénégal. Les participants peuvent concourir individuellement ou dans des équipes composées de deux à cinq personnes maximum.



Par ailleurs, le Directeur Général de Expresso Sénégal, M.Abdalla Saeed, passera également en revue les différents investissements réalisés en vue d’améliorer la qualité du réseau, l’expérience utilisateur et le maintien de sa politique de couts qui vise une démocratisation accrue des services du mobile.









Ndèye Safietou Nam Leral.Net



