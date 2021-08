Au-delà de Lyme : les autres maladies transmises par les tiques Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Sur les 900 espèces de tiques que l’on trouve dans le monde, une quarantaine vit en France.



La plus connue d’entre elles est probablement la tique Ixodes ricinus, largement médiatisée en raison de son rôle dans la propagation de la maladie de Lyme. En revanche, on sait peut-être moins que cett...





Source : Un article de Nathalie Boulanger - Enseignant-chercheur, EA7290 groupe Borrelia, membre du Centre National de Référence Lyme, Université de Strasbourg. Un article repris du site THE CONVERSATIONSource : https://www.podcastjournal.net/Au-dela-de-Lyme-les...

Accueil Envoyer à un ami Partager