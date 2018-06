Au poulet, vermicelles à la sénégalaise...

Pour 4 personnes = Temps total (préparation et cuisson) environ 1h30



Pour la sauce



4 gros oignons

4 cuisses de poulet

4 c à s. de moutarde

4 c à s. de vinaigre ou jus de citron

200ml d'eau

12cl d'huile

2 bouillon de cube maggi

1 piment Antillais

ail

sel, poivre



Pour les vermicelles



250g de vermicelles

une boîte de macédoine

15g de beurre

2 c à s. d'huile

1 petit verre d'eau (verre a moutarde, environ 200ml d'eau)





Pour la sauce:



- Couper les oignons en lamelles très fine. Ajouter 2 c à s. de moutarde, le vinaigre, le sel, poivre, ail et bouillon de cube.



- Mariner le poulet avec la moutarde restante, le bouillon de cube, du vinaigre et un peu de sel, poivre .



- Faire frire le poulet et les réserver.



- Faire cuire les oignons dans l'huile bien chaude et remuer pendant environ 10 minutes, une fois que les oignons commence à être translucide, ajouter le poulet et l'eau. Laisser mijoter pendant 25min. (un peu plus si vous aimez les oignons bien fondants).





Pour la cuisson des vermicelles:



- Mélanger les 2 c à s. d'huile aux vermicelles et les passer à la vapeur durant une vingtaine de minutes.



- Au bout de 20min, sortir les vermicelles, mettre un peu d'eau, séparer les grains à l'aide d'une fourchette et rajouter la moitié du beurre.



- Remettre les vermicelles à la vapeur pendant 20 minutes, une fois ce temps écoulé, les réserver dans un saladier, rajouter le reste du beurre et la boîte de macédoine.



Une autre façon de manger des vermicelles autrement que dans la soupe.



Astuces:



Il est préférable d'utiliser un couscoussier

Avec une bonne surveillance, il est possible de ne répéter l'opération des vermicelles que 2 fois, en prolongeant le dernier passage à la vapeur d'environ 15 min, en veillant à séparer les grains de temps en temps.



Le poulet peut être cuit au four environ 30 minutes.



Il est possible de laisser mariner les poulet dans les oignons 30 minutes.



Rectifier l'assaisonnement à la fin si de besoin.



Pour nettoyer le poulet, utiliser du gros sel et vinaigre.













tabouencuisine.com