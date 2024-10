Au terme d’une visite d’Etat, le Président français Emmanuel Macron quitte le Maroc Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|

Maroc Atlanticactu / Rabat M Youssef Zyne Le Président français, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Madame Brigitte Macron, a quitté le Maroc, mercredi après-midi, au terme d'une visite d'Etat dans le Royaume à l'invitation du Roi Mohammed VI. A son départ de l'aéroport de Rabat-Salé, Macron a été salué par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Après avoir passé en revue un détachement des Forces Royales Air qui rendait les honneurs, le Président français a été salué par les membres du Comité d'honneur, qui comprend notamment la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, et l'ambassadeur du Roi à Paris, Samira Sitail. Emmanuel Macron a solennellement confirmé mardi au Maroc son soutien à la « souveraineté marocaine » au Sahara occidental, qui a permis la réconciliation avec le roi Mohammed VI, mais a aussi appelé à plus de « résultats » dans l'épineux dossier de la lutte contre l'immigration illégale. L'heure est à l'apaisement sur ces deux questions qui avaient nourri les brouilles entre les deux pays ces trois dernières années. A tel point que le président français, en visite d'Etat de lundi à mercredi dans le royaume, et le souverain ont clamé leur volonté « d'écrire » un « nouveau livre ensemble pour répondre aux défis du XXIe siècle ». Emmanuel Macron a invité Mohammed VI en visite d'Etat dans un an pour signer un nouveau « cadre stratégique » pour le 70e anniversaire de la Déclaration qui scella l'indépendance du Maroc de la France, à la Celle-Saint-Cloud le 6 novembre 1955. Macron a été également salué par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le Président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, le gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi, les élus, les membres de l'ambassade de France à Rabat ainsi que par d'autres personnalités civiles et militaires.



Source : Source : https://atlanticactu.com/au-terme-dune-visite-deta...

