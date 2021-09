Aucun décès et moins de 10 nouveaux cas Rédigé par leral.net le Mardi 21 Septembre 2021 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

Les données virologiques de ce lundi sont de loin les plus basses depuis le mois de mai dernier. Aucun décès n’a été enregistré et moins d’une dizaine de nouveaux malades ont été enregistrés. Durant les dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont décelé 9 nouveaux cas sur les 1479 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,60%. Ces nouvelles contaminations comprennent 1 cas contact suivi par les services de santé et 8 autres issus de la transmission communautaire dont 6 pour la région de Dakar et les 2 restants sont pour les autre localités du pays. Le directeur de la Prévention qui présente le point du jour a annoncé que 393 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, et que 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n’a été enregistré par contre. A ce jour, le Sénégal est à 73.654 cas positifs, 69.800 guérisons, 1845 décès et 1924 patients sous traitement.

Bordeaux et son président insistent pour Mbaye Niang



Mis à l’écart du groupe rennais, Mbaye Niang était annoncé chez les Bordelais avant que le représentant du joueur Badou Sambagué brouille les pistes avec cette annonce : «Il n’existe aucun accord entre Mbaye Niang et Bordeaux et entre le Stade Rennais et les Girondins». Mais si l’on se fie à la presse française, le patron du club apprécie le profil du joueur et semble déjà prêt à le réintégrer dans le groupe pro en cas d’échec du transfert en Gironde de l’ancien joueur de l’AC Milan. Le départ de l’attaquant sénégalais, snobé depuis plusieurs semaines du côté des Rouge et Noir ne fait plus l’ombre d’un doute.







Source : Source : https://www.jotaay.net/Aucun-deces-et-moins-de-10-...

