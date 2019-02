«Aucun homme ne m'aime, je n’ai jamais eu une relation qui dépasse 2 mois. Que faire ?"

Je viens partager avec vous mon histoire qui est assez particulière. Je crois que les hommes ont un problème avec moi. Pourtant je suis très jolie, naturellement claire car je suis née d’un couple mixte, élancée (1,75m) avec une jolie forme et je viens de fêter mes 23 ans. Le problème c’est que tous les hommes qui sortent avec moi me larguent sans aucune explication.



Je n’ai jamais eu une relation qui dépasse 2 mois. Pourtant je fais tous pour les satisfaire mais eux, ils n’en ont rien à faire. A chaque fois ils en veulent toujours plus comme par exemple coucher avec moi, ce que je refusais catégoriquement.

Parmi tous ceux avec qui je suis sortie il n’y en a pas un qui ne m’a pas fait ce genre de proposition et ce dès le premier rendez-vous. Un de mes ex m’avait avoué directement qu’avec les filles comme moi c’est seulement le physique qui compte pour eux et rien d’autre. Ce qui m’a vraiment fait mal. J’ai commencé à me demander pourquoi personne ne m’aime pour ce que je suis mais pas pour comme je suis.



Toutes mes amies ont trouvé chaussures à leurs pieds sauf moi, pourtant je fais partie d’une famille très respectée dans ce pays ce qui fais que j’ai la chance de rencontrer des gens de la haute société mais toujours tout tombe à l’eau. Je commence vraiment à déprimer car il y’a de cela deux mois j’étais avec quelqu’un, au début il était bien avec moi, il m’avait même fait une demande en mariage. Ce qui fut une première pour moi.



Je me suis tout de suite dit que c’était l’homme de ma vie tellement il avait l’air sincère. En plus je n’aurai jamais pensé qu’une personne de son niveau oserait mentir sur ce point car c’est un homme très respectée en plus nous avions même fixé une date.



Un jour alors qu’on était ensemble il m’a fait la proposition d’aller plus loin et j’ai accepté de coucher avec lui, c’était ma première fois. Il s’était montré de plus en plus am0ureux. Il avait même délaissé sa femme, tout son temps il le passait avec moi. Il me mettait au courant de tout ce qu’il faisait.



Quand il partait en voyage il ne pouvait pas s’empêcher de passer chez moi avant d’y aller car il bouge beaucoup presque chaque semaine. Quand il revenait de voyage c’est chez moi qu’il descendait.



Sa femme ne le voyait presque plus. Il fut même un jour où cette dernière m’a appelé pour proférer des menaces car elle était au courant de notre relation. Mais ça ne nous avais pas empêché de continuer notre histoire. On vivait le parfait am0ur. Mais quelques temps après il a commencé à se lasser de moi, il restait 2 jours sans nouvelles; puis 4, 7 …



Jusqu’à 3 semaines et ceci n’était pas dans son habitude. Donc j’ai décidé de l’appeler mais il n’a pas voulu me répondre, quand j’ai insisté il a décroché et m’a répondu qu’il était occupé.



Le lendemain je suis allée le voir afin qu’il m’explique ce qui se passe et il m’a répondu ceci: » je veux qu’on arrête de se voir, je ne pourrai plus respecter mon engagement de me marier avec toi. Tu es très bonne mais ça s’arrête là ».



J’ai cru que j’allais mourir ce jour-là. C’est là que j’ai commencé à déprimer. J’ai fait deux tentatives de suicide. Ma famille a même failli m’interner. Je suis déboussolée, je n’ai plus goût à la vie car je sais que personne ne m’aime et ne m’aimera jamais. J’ai envie de mourir.



