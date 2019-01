"Aucun sacrifice ne sera de trop pour combattre le pouvoir dictatorial et antidémocratique de Macky Sall" (SECTION JEUNESSE DU FRN-C25) Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Janvier 2019 à 09:48 | | 0 commentaire(s)| Par la voix de Bassirou Samb de Taxawu senegaal, le Front de résistance nationale (FRN)-Collectif 25 Candidats (C25) Section Jeunesse du FRN-C25 a invoqué la fameuse citation universelle de Frank Fanon « chaque génération est investie d’une mission, elle la remplit ou la trahit » pour dire solennellement que le moment est venu pour que la jeunesse sénégalaise choisisse son camp : celui du pouvoir dictatorial et antidémocratique de Macky Sall ou celui du peuple qui aspire à un changement véritable, alternatif en 2019 et qu'aucun sacrifice ne sera de trop devant cette situation.



