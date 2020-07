Audience Avec Macky : GOUDIABY Atepa Dans Le Prochain Gouvernement ? Macky SALL et Pierre GOUDIABY Atépa se sont retrouvés, hier mercredi, au palais de la République. En dépit de la réunion du Conseil des ministres, le chef de l’Etat s’est aménagé un temps pour recevoir en audience l’architecte porteur d’un projet de développement.



Le chef de l’Etat a reçu, hier, en audience l’architecte Pierre GOUDIABY Atépa avec qui il s’est longuement entretenu. Des retrouvailles, loin de la politique, essentiellement axées sur des questions de développement économique. Car, indique Atépa, ce qui est important, c’est le devenir du Sénégal.

Fondamentalement attaché à son projet «Nouvelle Route de l’Acier et de l’Aluminium», Atépa indique avoir trouvé une oreille attentive auprès de Macky SALL . «Il m’a demandé de lui faire un rapport détaillé qu’il aura dans 2 ou 3 semaines, pour voir les modalités pratiques de comment faire pour que effectivement notre pays puisse être un hub sidérurgique. Nous avons parlé également de la possibilité de faire du Sénégal un hub pour l’or, un grand comptoir pour raffiner l’or du Sénégal. En gros, il s’agit de grands programmes de développement de ce que j’ai appelé la révolution industrielle de l’Afrique après la Covid», explique Pierre GOUDIABY Atépa contacté par WalfQuotidien.

Selon le fondateur du mouvement « Sénégal Rek », avec un tel projet, « les matières premières des pays environnants seront transformées ici, au Sénégal ». « C’était la base de notre discussion. Vous vous souvenez, quand je disais qu’on devait revoir en profondeur la base de notre option économique. Et là, je suis heureux de vous dire que le président a adhéré à 100 %», poursuit-il. Avant d’ajouter : «Maintenant, il faut qu’on voit les modalités de structuration de ce projet pour le bien de notre pays surtout dans le domaine sidérurgique».

L’architecte qui estime être entré en politique par accident se veut avant tout homme de développement. Et pour avoir bourlingué un peu partout, il se dit convaincu que le Sénégal dispose des ressources nécessaires à son essor économique. « On va pouvoir travailler pour le développement du Sénégal et non en politique. Mon incursion en politique c’était pour le développement. Mais puisqu’il a adhéré à 100 %, je suis là comme un technicien qui veut apporter son savoir-faire et ses relations internationales pour voir comment on peut développer ce pays», déclare GOUDIABY Atépa qui a réitéré à Macky SALL son souhait de le voir devenir Secrétaire général de l’ONU après son magistère.

Un discours qui pourrait inciter le président SALL à aller au-delà du projet d’Atépa en enrôlant l’architecte dans son prochain gouvernement. Ce dernier ne s’est certes pas épanché sur ce sujet, mais cette audience aux relents de consultation post-formation gouvernementale intervient au moment où il est prêté à Macky SALL l’intention de procéder à un remaniement ministériel.



