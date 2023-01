Audience : Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal a reçu le DG du CEDS de Dakar

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Dr. Amadou Mame Diop, a fait honneur ce lundi, au CEDS de DAKAR. Il a reçu en audience, dans une exquise convivialité, son Directeur général, Dr. Babacar Socrate Diallo. Entre autres sujets abordés, d’intérêt national et international, ils ont partagé une parfaite identité de vues.



Le Directeur général du CEDS de Dakar a félicité le Docteur Amadou Mame Diop, pour son élection à la tête de l’Assemblée nationale et s’est engagé à l’accompagner dans sa volonté d’être en parfaite congruence avec les attentes du peuple sénégalais, à travers la professionnalisation et le leadership, dans tous les domaines, de l’institution parlementaire.



Au terme de l’audience, le Directeur général du CEDS de Dakar a chaleureusement réitéré ses remerciements à M. le président de l’Assemblé nationale, pour l’audience qu’il lui a accordée, dans une écoute active à nulle autre comparable.