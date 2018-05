Audience avec Macky Sall: Accusés, les responsables des étudiants de l’Ugb s’expliquent : "aucune décision n’a été prise, aucun accord signé"

Accusés d’avoir entrepris des discussions avec le chef de l’Etat, sans leurs camarades des autres universités, les responsables de la coordination des étudiants de Saint-Louis (Cels) ont tenu une rencontre pour lever les équivoques sur cette affaire. L’Observateur informent qu’ils ont assuré qu’ "aucune décision n’a été prise, aucun accord n'a été signé" au cours de leur rencontre qui s’est simplement limitée à la présentation de condoléances.



"Nous avons rencontré le chef de l’Etat à sa demande pour qu’il nous présente ses condoléances et qu’il écoute notre version par rapport aux faits qui ont conduit à la mort de notre camarade (Fallou Sène). Le Président voulait nous rencontrer en présence des membres du Gouvernement. Mais, nous lui avons dit que nous sommes toujours en deuil et nous ne pouvions nous permettre d’évoquer certains questions", a dit Alexandre Sambou, président de séance de la Cels.



Il persiste et signe que la Cels ne s’est aucunement avancée sur les points de revendications de la plateforme nationale. "Nous avons enclenché une dynamique de collaboration avec les université et en aucun moment, nous n'avons traité d’un point qui concerne la plateforme nationale, par respect pour ces camarades".



Pour rappel, les étudiants réclament justice sur la mort de Fallou Sène, la démission des ministres Mary Teuw Niane, Amadou Bâ et Aly Ngouille Ndiaye. Babacar Cissé, membre de la Cels réaffirme leur volonté de poursuivre le combat avec leurs camarades. "Nous maintenons les mêmes exigences et le combat continue", a-t-il indiqué. Une marche nationale est prévue ce jeudi sous la houlette des coordinations des étudiants de toutes universités publique du Sénégal.