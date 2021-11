Audience avec Macky Sall: Djibril Ngom dit oui à L'APR, mais jure n'avoir rien "encaissé" La photo qui circule sur les réseaux sociaux et devenue virale entre Macky Sall et Djibril Ngom, avec sur fond une enveloppe à côté et une mimique de signature de chèque, a fait réagir le véritable concerné sur sa page.

"C'est moi qui ai insisté à rencontrer le Président de la République, Macky Sall, par l'intermédiaire de notre responsable à Matam et cela n'a pas duré plus de 15 minutes. On dit qu'on m'a donné de l'argent, c'est faux. Cette enveloppe, c'est moi qui l'ai amené et je 'avais posé à côté de moi", écrit-il sur sa page.



A l'en croire, "le Président ne donne jamais de l'argent avant, mais après. Et ensuite, ce n'est jamais en sa présence. Il n'a rien signé pour moi".



Pour conclure, il bombarde: "J'ai rejoins l'APR et je l'assume".

